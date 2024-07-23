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Курс валют на 24 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 24 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 24 липня / Фото: Associated Press

Валюта впала у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 24 липня. Так, порівняно із вівторком, 23 липня, валюта дешевшала.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,23 (-11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,76 грн (-24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,46 грн (-5 коп.)

Нагадаємо, банкір спрогнозував, яким буде курс долара до кінця липня. Валютні "перетворення" не будуть різкими.

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