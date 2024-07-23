Курс валют на 24 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта впала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 24 липня. Так, порівняно із вівторком, 23 липня, валюта дешевшала.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,23 (-11 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,76 грн (-24 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,46 грн (-5 коп.)
Нагадаємо, банкір спрогнозував, яким буде курс долара до кінця липня. Валютні "перетворення" не будуть різкими.
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