Курс валют на 24 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта дешевшає другий день поспіль.

Національний банк України на 24 липня встановив офіційний курс долара на рівні 41,23 грн. Він знизився на 10 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро тим часом здешевшав одразу на 23 копійок і коштує 44,76 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,46 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,9 грн. Купують за 41,8 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,65 грн. Продають за 45,8 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,15-41,75 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,25-41,85 грн

"Укрексімбанк" – 41,10-41,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн

"ПУМБ" – 44,80-45,40 грн

"Укрсиббанк" – 44,80-41,80 грн

"Укрексімбанк" – 44,80-45,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,44-10,60 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

Раніше повідомлялося, що наприкінці липня стане помітним поступовий рух до зростання валюти. Зокрема, американський долар варіюватиметься в межах 40,5-41,5 грн.

Долар по 41, євро по 45! Чи зростатиме курс валют надалі?

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