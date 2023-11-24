Курс валют на 24 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 24 листопада. Вартість долара – 36,01 грн - це на 5 коп. менше за курс попереднього дня. Євро здешевшав ще на 6 коп. Злотий впав на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,01 грн (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,27 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,99 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,20 - 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,40 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" - 37,10 – 37,65 грн

"Укрексімбанк" - 37,15 – 37,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,20 - 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,60 - 41,30 грн

"Укрсиббанк" - 40,10 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" - 40,55 - 41,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,94 - 9,49 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн

"Райффайзен Банк" - 8,80 - 9,40 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,10 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,45 грн. Продають за 41,50 грн.

Як повідомлялося, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас дав прогноз, якого рівня інфляція досягне 2024 року. за прогнозом, вона буде у межах 8-12% і залежатиме від підтримки міжнародних партнерів, емісії коштів, війни і росту кредитування.

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