Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 24 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
92
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Курс валют на 24 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 24 листопада. / Фото: pixabay.com

Валюта здешевшала перед вихідними.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 24 листопада. Вартість долара – 36,01 грн - це на 5 коп. менше за курс попереднього дня. Євро здешевшав ще на 6 коп. Злотий впав на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,01 грн (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 39,27 грн (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,99 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн
  • "Ощадбанк" – 37,20 - 37,80 грн
  • "ПУМБ" – 37,40 – 38,00 грн
  • "Укрсиббанк" - 37,10 – 37,65 грн
  • "Укрексімбанк" - 37,15 – 37,75 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
  • "Ощадбанк" – 40,20 - 41,10 грн
  • "ПУМБ" – 40,60 - 41,30 грн
  • "Укрсиббанк" - 40,10 - 41,00 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,55 - 41,25 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,94 - 9,49 грн
  • "Ощадбанк" – 8,25 - 9,25 грн
  • "ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн
  • "Райффайзен Банк" - 8,80 - 9,40 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,10 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,45 грн. Продають за 41,50 грн.

Як повідомлялося, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас дав прогноз, якого рівня інфляція досягне 2024 року. за прогнозом, вона буде у межах 8-12% і залежатиме від підтримки міжнародних партнерів, емісії коштів, війни і росту кредитування.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
92
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація