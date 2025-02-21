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Курс валют на 24 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 24 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на понеділок, 24 лютого. / Фото: pixabay.com

Гривня відчутно зросла щодо долара.

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 24 лютого. Долар суттєво втратив у ціні - аж 14 коп. Євро зменшився на 5 коп., а злотий на 4 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,59 (-14 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,50 (-5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,43 (-4 коп.)

Нагадаємо, в НБУ розповіли, що буде з курсом валют 2025 року. Регулятор заявляє, що ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною та прогнозованою.

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