Курс валют на 24 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 24 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу впав ціні аж 27 коп. Злотий здешевшав на 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,53 грн (-27 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,82 грн (-9 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 42,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,75 - 38,35 грн

"Ощадбанк" – 37,90 - 38,70 грн

"Укрексімбанк" - 37,90 - 38,70 грн

"Райффайзен Банк" - 38,00 - 38,90 грн

"ПУМБ" - 38,00 - 38,75 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 41,20 - 42,20 грн

"Ощадбанк" – 41,20 - 42,20 грн

"Укрексімбанк" - 41,60 - 42,60 грн

"Райффайзен Банк" - 41,40 - 41,60 грн

"ПУМБ" - 41,25 - 42,25 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,90 - 9,40 грн

"Укрексімбанк" - 9,05 - 9,50 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

"ПУМБ" - 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, кандидат економічних наук Віталій Шапран розповів, чому долар зріс і чого очікувати далі. На думку економіста, нинішні коливання на валютному ринку "не можуть на щось вплинути серйозно".

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