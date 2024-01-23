Курс валют на 24 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Зокрема, американська валюта додасть у ціні кілька копійок.

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на середу, 24 січня. Так, долар несуттєво "зросте", а от євро і злотий дещо втратять у ціні.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,45 грн (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,69 грн (-0,01 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,28 грн (-0,07 коп.)

До слова, ТСН.ua у своєму аналітичному проєкті пояснив, чи варто зараз вкладати кошти у валюту; що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти.

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