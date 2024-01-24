Курс валют на 24 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 24 січня. Вартість долара – 37,45 - на 1 коп. менше за курс попереднього дня. Євро тим часом втратив ще 10 коп., а злотий - 7 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,45 грн (-1 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,69 грн (-10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,28 грн (-7 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 - 38,00 грн

"Ощадбанк" – 37,45 - 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,40 - 38,05 грн

"Укрексімбанк" - 37,45 – 38,15 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,70 - 41,70 грн

"Ощадбанк" – 40,95 - 41,80 грн

"ПУМБ" – 41,00 - 41,70 грн

"Укрсиббанк" - 40,70 - 41,70 грн

"Укрексімбанк" - 40,95 - 41,75 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,27 - 9,67 грн.

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн

"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн

Як повідомлялося, дилер Антон Курінний повідомив, що у другій половині січня курс долара в Україні падає. Він може впасти на міжбанку до 37 гривень у разі виділення нашій державі західної фінансової допомоги.

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