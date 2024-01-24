Курс валют на 24 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро стрімко здешевшав.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 24 січня. Вартість долара – 37,45 - на 1 коп. менше за курс попереднього дня. Євро тим часом втратив ще 10 коп., а злотий - 7 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,45 грн (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,69 грн (-10 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,28 грн (-7 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,40 - 38,00 грн
- "Ощадбанк" – 37,45 - 38,10 грн
- "ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн
- "Укрсиббанк" - 37,40 - 38,05 грн
- "Укрексімбанк" - 37,45 – 38,15 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,70 - 41,70 грн
- "Ощадбанк" – 40,95 - 41,80 грн
- "ПУМБ" – 41,00 - 41,70 грн
- "Укрсиббанк" - 40,70 - 41,70 грн
- "Укрексімбанк" - 40,95 - 41,75 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,27 - 9,67 грн.
- "Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
- "Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн
Як повідомлялося, дилер Антон Курінний повідомив, що у другій половині січня курс долара в Україні падає. Він може впасти на міжбанку до 37 гривень у разі виділення нашій державі західної фінансової допомоги.