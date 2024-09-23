Курс валют на 24 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар здорожчав і становить 41,35 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 вересня. Так, порівняно з понеділком, 23 вересня, долар додав у ціні, а євро і злотий здешевшали.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,35 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,99 грн (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,75 грн (-4 коп.)
Нагадаємо, що відбувається на ринку валют та на що очікувати поточного тижня. Прогнози фахівців дещо відрізняються.
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