Курс валют на 24 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 вересня. Так, порівняно з понеділком, 23 вересня, долар додав у ціні, а євро і злотий здешевшали.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,35 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,99 грн (-15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,75 грн (-4 коп.)

Нагадаємо, що відбувається на ринку валют та на що очікувати поточного тижня. Прогнози фахівців дещо відрізняються.

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