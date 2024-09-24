Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 24 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 24 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 24 вересня. / Фото: Національний банк України

Вартість долара знову зростає.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 вересня. Долар додав 1 коп. Євро втратило на 15 коп. Злотий 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,35 (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,99 грн (-15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,75 грн (-4 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн
  • "Ощадбанк" -  41,15-41,75 грн
  • "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,15-41,70 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,10-41,70 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,60-46,60 грн
  • "Ощадбанк" - 45,60-46,60 грн
  • "ПУМБ" – 45,90-46,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,85-46,75 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,90-46,70 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
  • "Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн
  • "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий зробив прогноз про теяким буде курс долара до кінця вересня. З його слів, до кінця вересня девальвація гривні буде незначною. Ймовірно, до 1 жовтня офіційний курс долара не перевищить 41,3 грн. 

Читайте також:

Зміни з 1 вересня: які нововведення очікувати українцям?

Зміни з 1 вересня: які нововведення очікувати українцям?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація