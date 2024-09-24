Курс валют на 24 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 вересня. Долар додав 1 коп. Євро втратило на 15 коп. Злотий - 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,35 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,99 грн (-15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,75 грн (-4 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн

"Ощадбанк" - 41,15-41,75 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,15-41,70 грн

"Укрексімбанк" – 41,10-41,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,60-46,60 грн

"Ощадбанк" - 45,60-46,60 грн

"ПУМБ" – 45,90-46,50 грн

"Укрсиббанк" – 45,85-46,75 грн

"Укрексімбанк" – 45,90-46,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн

"Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий зробив прогноз про те, яким буде курс долара до кінця вересня. З його слів, до кінця вересня девальвація гривні буде незначною. Ймовірно, до 1 жовтня офіційний курс долара не перевищить 41,3 грн.

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