Курс валют на 24 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 24 жовтня. Долар додав ще 5 коп. Євро втратив 11 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомляють на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,27 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,43 грн (-27 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,23 грн (-12 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" - 41,15-41,75 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,00-41,57грн

"Укрексімбанк" – 40,00-41,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн

"Ощадбанк" - 44,70-45,40 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"Укрсиббанк" – 44,35-45,25 грн

"Укрексімбанк" – 44,50-45,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,28-10,43 грн

"Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн

"Укрексімбанк" - 10,20-10,45 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

Як повідомлялося, Monobank відмовляється від Mastercard, а тому до кінця поточного року просить своїх клієнтів замінити картки на такі, що будуть підтримуватимуть систему Visa.

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