Курс валют на 24 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта втратила у ціні.
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 24 жовтня. Долар додав ще 5 коп. Євро втратив 11 коп. Злотий зменшився на 2 коп.
Про це повідомляють на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,27 (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,43 грн (-27 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,23 грн (-12 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" - 41,15-41,75 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,00-41,57грн
- "Укрексімбанк" – 40,00-41,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн
- "Ощадбанк" - 44,70-45,40 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "Укрсиббанк" – 44,35-45,25 грн
- "Укрексімбанк" – 44,50-45,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,28-10,43 грн
- "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
- "Укрексімбанк" - 10,20-10,45 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
Як повідомлялося, Monobank відмовляється від Mastercard, а тому до кінця поточного року просить своїх клієнтів замінити картки на такі, що будуть підтримуватимуть систему Visa.
Читайте також:
- Курс валют на 23 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
- В Україні найближчим часом може здорожчати популярний продукт: що кажуть фермери та економісти
- Корупція у МСЕКу та "хворобливі" прокурори: нові подробиці гучного скандалу