Курс валют на 25 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок долар євро та злотий впадуть у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 березня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею 22 березня, долар, євро та злотий здешевшають. Найбільше впаде у ціні валюта ЄС — її курс знизиться на 34 копійки.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,90 (–2 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,12 (–34 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,7587 (–12 коп.)

Нагадаємо, уряд запропонував прив’язати тютюнові акцизи до євро. Реалізація законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету у наступному році.

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