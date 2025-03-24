Курс валют на 25 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 25 березня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 41,64 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,64 (+12 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,08 (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,78 (+7 коп.)

Раніше йшлося про те, що тривале зміцнення гривні несподівано припинилось. Ба більше, курс долара від 1 березня швидко пішов угору після невдалого завершення 28 лютого перемовин між українським і американським президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Йдеться про готівковий ринок, бо вихідними міжбанківський ринок не працював. На думку фінансових аналітиків, якби не "чорний лебідь" від Трампа, гривня продовжувала б зміцнюватись.

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