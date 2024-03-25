Курс валют на 25 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 25 березня встановив офіційний курс долара на рівні 38,9 грн. Він здешевшав на 2 копійки.

Про це повідомив НБУ.

Євро здешевшав на 34 копійки і коштує 42,12 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,75 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39,5 грн. Купують за 38,8 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,5 грн. Продають за 43,85 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,75 - 39,35 грн

"ПУМБ" – 38,90 - 39,40 грн

"Укрсиббанк" – 38,13 - 39,91 грн

"Укрексімбанк" – 38,80- 39,40 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,85 - 42,85 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,29 - 42,13 грн

"Укрексімбанк" – 42,15 - 42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,72 - 9,98 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,55 - 9,90 грн

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжує дорожчати долар. Чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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