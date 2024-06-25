Курс валют на 25 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта сильно додала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 25 червня. Долар додав 10 коп. Євро збільшився аж на 28 коп. Польський злотий додав 11 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,55 грн (+10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,51 грн (+28 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,11 грн (+11 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,40-40,90 грн
- "Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн
- "Укрексімбанк" – 40,25-40,85 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,10-44,10 грн
- "ПУМБ" – 43,40-44,00 грн
- "Укрсиббанк" – 43,00-43,95 грн
- "Укрексімбанк" – 43,20-44,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн
- "ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
- "Укрексімбанк" – 9,90-10,15 грн
Як повідомлялося, у Києві масово скуповують долари. Що буде з курсом наступного тижня, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua