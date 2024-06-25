Курс валют на 25 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 25 червня. Долар додав 10 коп. Євро збільшився аж на 28 коп. Польський злотий додав 11 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,55 грн (+10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,51 грн (+28 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,11 грн (+11 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн

"Укрексімбанк" – 40,25-40,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,10-44,10 грн

"ПУМБ" – 43,40-44,00 грн

"Укрсиббанк" – 43,00-43,95 грн

"Укрексімбанк" – 43,20-44,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,90-10,15 грн

Як повідомлялося, у Києві масово скуповують долари. Що буде з курсом наступного тижня, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua

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