Курс валют на 26 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта додала у вартості.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 26 червня. Долар додав 10 коп. Євро зріс на 4 коп., а злотий - 1 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 40,65 грн (+10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,53 грн (+4 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,12 грн (+1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
- "ПУМБ" – 40,40-40,90 грн
- "Укрсиббанк" – 40,35-40,95 грн
- "Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,15-44,15 грн
- "ПУМБ" – 43,40-44,00 грн
- "Укрсиббанк" – 43,10-44,10 грн
- "Укрексімбанк" – 43,45-44,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн
- "ПУМБ" – 9,60-10,10 грн
- "Укрексімбанк" – 10,00-10,30 грн
Нагадаємо, у Центрі економічної стратегії спрогнозували, яким буде курс долара до кінця року. Так, Україні середній курс американської валюти до кінця 2024 року становитиме 40,5 грн, а наприкінці року – 42 грн.
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