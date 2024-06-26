Курс валют на 26 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 26 червня. Долар додав 10 коп. Євро зріс на 4 коп., а злотий - 1 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 40,65 грн (+10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,53 грн (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,12 грн (+1 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,35-40,95 грн

"Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,15-44,15 грн

"ПУМБ" – 43,40-44,00 грн

"Укрсиббанк" – 43,10-44,10 грн

"Укрексімбанк" – 43,45-44,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн

"ПУМБ" – 9,60-10,10 грн

"Укрексімбанк" – 10,00-10,30 грн

Нагадаємо, у Центрі економічної стратегії спрогнозували, яким буде курс долара до кінця року. Так, Україні середній курс американської валюти до кінця 2024 року становитиме 40,5 грн, а наприкінці року – 42 грн.

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