Курс валют на 25 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 25 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 37,55 грн. Він здешевшав на 4 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро підскочив одразу на 9 копійок і коштує 41,37 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,52 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,5 грн. Купують за 37,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,90 - 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,50 – 38,10 грн

"Укрексімбанк" - 37,40 – 38,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн

"Ощадбанк" – 41,20 - 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 42,10 грн

"Укрсиббанк" - 41,00 - 42,10 грн

"Укрексімбанк" - 41,25 - 42,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,30 - 9,70 грн

"Ощадбанк" – 8,95 - 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,15 - 9,70 грн

"Райффайзен Банк" - 9,00 - 9,90 грн

Чого очікувати від курсу валют цього тижня – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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