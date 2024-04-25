Курс валют на 25 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта впала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 25 квітня. Долар далі втрачає у ціні - зменшився ще на 11 коп. Євро втратив 8 коп., а польський злотий - 3 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,47 грн (-11 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,18 грн (- 8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,76 грн (-3 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
- "Укрсиббанк" – 39,35-39,90 грн
- "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
- "Укрсиббанк" – 42,00-42,95 грн
- "Укрексімбанк" – 42,35-43,15 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,72-9,91 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн
Як повідомлялося, експерти прогнозують, що наприкінці року вартість американської валюти зросте до 41,67 грн за долар.
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