Курс валют на 25 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 25 квітня. Долар далі втрачає у ціні - зменшився ще на 11 коп. Євро втратив 8 коп., а польський злотий - 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,47 грн (-11 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,18 грн (- 8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,76 грн (-3 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"Укрсиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,00-42,95 грн

"Укрексімбанк" – 42,35-43,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,72-9,91 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн

Як повідомлялося, експерти прогнозують, що наприкінці року вартість американської валюти зросте до 41,67 грн за долар.

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