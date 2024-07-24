Курс валют на 25 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Усі три валюти у четвер дещо впадуть у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 25 липня. Так, порівняно із середою, 24 липня, валюта незначною мірою подешевшала.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,21 (-2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,70 грн (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,43 грн (-3 коп.)
Нагадаємо, банкір спрогнозував, яким буде курс долара до кінця липня. Валютні "перетворення" не будуть різкими.
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