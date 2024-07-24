Курс валют на 25 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Усі три валюти у четвер дещо впадуть у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 25 липня. Так, порівняно із середою, 24 липня, валюта незначною мірою подешевшала.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США – 41,21 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,70 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,43 грн (-3 коп.)

Нагадаємо, банкір спрогнозував, яким буде курс долара до кінця липня. Валютні "перетворення" не будуть різкими.

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