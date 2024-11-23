Курс валют на 25 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 листопада. Після вихідних вартість долара знову пішла вгору. Тим часом євро стрімко втратило у ціні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,31 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,46 (-47 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,91 (-9 коп.)

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України запровадив додаткові виплати військовим, які беруть участь в бойових діях на території Росії, а також пораненим бійцям на лікуванні.

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