Курс валют на 25 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Перед вихідними євро і злотий виросли у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю,25 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу зріс у ціні аж 12 коп. Злотий здорожчав на 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,65 грн (+12коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,85 грн (+3 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 42,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,75 - 38,35 грн

"Ощадбанк" – 37,95 - 38,75 грн

"Укрексімбанк" - 37,90 - 38,70 грн

"Райффайзен Банк" - 38,00 - 38,90 грн

"ПУМБ" - 38,00 - 39,00 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 41,10 - 42,10 грн

"Ощадбанк" – 41,10 - 42,10 грн

"Укрексімбанк" - 41,60 - 42,60 грн

"Райффайзен Банк" - 41,40 - 41,60 грн

"ПУМБ" - 41,25 - 42,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,86 - 9,28 грн

"Ощадбанк" – 8,80 - 9,35 грн

"Укрексімбанк" - 9,10 - 9,55 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

"ПУМБ" - 9,0з0 - 9,50 грн

Нагадаємо, в Україні зросла реальна зарплата вперше від початку вторгнення. Так, у порівнянні із червнем 2022 року (13 957 грн), середня зарплата зросли на 14,7%.

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