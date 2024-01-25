Курс валют на 25 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта виросла у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 25 січня. Вартість долара – 37,52 - на 7 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом додав аж 19 коп., а злотий 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,52 грн (+7 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,88 грн (+19 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,34 грн (+4 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,45 - 38,05 грн
- "Ощадбанк" – 37,45 - 38,10 грн
- "ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн
- "Укрсиббанк" - 37,40 - 38,05 грн
- "Укрексімбанк" - 37,40 – 38,10 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,80 - 41,80 грн
- "Ощадбанк" – 40,85 - 41,75 грн
- "ПУМБ" – 41,00 - 41,70 грн
- "Укрсиббанк" - 40,65 - 41,65 грн
- "Укрексімбанк" - 40,85 - 41,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,25 - 9,65 грн.
- "Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
- "Укрексімбанк" - 9,05 - 9,45 грн
Як повідомлялося, зарплати у Києві залишаються найвищими в Україні. У перший місяць 2024 року вони трохи зросли і складають 22 000 грн. Хто у Києві отримує понад 72 тисячі гривень - читайте у матеріалі ТСН.ua.