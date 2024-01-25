Курс валют на 25 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 25 січня. Вартість долара – 37,52 - на 7 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом додав аж 19 коп., а злотий 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,52 грн (+7 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,88 грн (+19 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,34 грн (+4 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,45 - 38,05 грн

"Ощадбанк" – 37,45 - 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,40 - 38,05 грн

"Укрексімбанк" - 37,40 – 38,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,80 - 41,80 грн

"Ощадбанк" – 40,85 - 41,75 грн

"ПУМБ" – 41,00 - 41,70 грн

"Укрсиббанк" - 40,65 - 41,65 грн

"Укрексімбанк" - 40,85 - 41,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,25 - 9,65 грн.

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн

"Укрексімбанк" - 9,05 - 9,45 грн

Як повідомлялося, зарплати у Києві залишаються найвищими в Україні. У перший місяць 2024 року вони трохи зросли і складають 22 000 грн. Хто у Києві отримує понад 72 тисячі гривень - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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