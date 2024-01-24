Курс валют на 25 січня від НБУ: скільки коштують долар, євро і злотий

Усі три популярні в Україні валюти зростуть у ціні на кілька копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 25 січня. Зокрема, найбільше здорожчає європейська валюта – одразу на 19 копійок.

Про це свідчить інформація на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,52 грн (+7 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,88 грн (+19 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,34 грн (+ 6 коп.).

До слова, раніше ТСН.ua пояснив, що відбувається на готівковому ринку валюти, що робити – продавати чи купувати готівкову валюту.

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