Курс валют на 25 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 25 вересня. Долар, євро і злотий зросли у ціні.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,35 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 46,04 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,74 грн (-4 коп.)

Як повідомлялося, на українців чекають обмеження на перекази з "картки на картку". Згідно з інформацією Нацбанку, для переказів фізичних осіб "з картки на картку" буде встановлено ліміт у 150 000 грн на місяць.

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