Курс валют на 25 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта зростає далі.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 25 вересня. Долар, євро і злотий зросли у ціні.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,35 (+2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 46,04 грн (+5 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,74 грн (-4 коп.)
Як повідомлялося, на українців чекають обмеження на перекази з "картки на картку". Згідно з інформацією Нацбанку, для переказів фізичних осіб "з картки на картку" буде встановлено ліміт у 150 000 грн на місяць.