Курс валют на 25 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вартість долара, євро і злотого знову підвищилася.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 25 вересня. Долар додав 2 коп. Євро зросло на 5 коп. Злотий підвищився на 4 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,35 (+2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 46,04 грн (+5 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,74 грн (+4 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн
- "Ощадбанк" - 41,15-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
- "Укрсиббанк" – 41,15-41,70 грн
- "Укрексімбанк" – 41,10-41,75 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,55-46,55 грн
- "Ощадбанк" - 45,60-46,60 грн
- "ПУМБ" – 46,00-46,60 грн
- "Укрсиббанк" – 45,70-46,60 грн
- "Укрексімбанк" – 45,85-46,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
- "Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн
- "Укрексімбанк" - 10,65-10.95 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Нагадаємо, в Україні є категорії внутрішньо переміщених осіб, які можуть втратити грошову підтримку. Зокрема, це громадяни, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих та документально підтверджених причин.
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