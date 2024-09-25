Курс валют на 25 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вартість долара, євро і злотого знову підвищилася.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 25 вересня. Долар додав 2 коп. Євро зросло на 5 коп. Злотий підвищився на 4 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,35 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 46,04 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,74 грн (+4 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн

"Ощадбанк" - 41,15-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,30-41,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,15-41,70 грн

"Укрексімбанк" – 41,10-41,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,55-46,55 грн

"Ощадбанк" - 45,60-46,60 грн

"ПУМБ" – 46,00-46,60 грн

"Укрсиббанк" – 45,70-46,60 грн

"Укрексімбанк" – 45,85-46,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн

"Укрексімбанк" - 10,65-10.95 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Нагадаємо, в Україні є категорії внутрішньо переміщених осіб, які можуть втратити грошову підтримку. Зокрема, це громадяни, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих та документально підтверджених причин.

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