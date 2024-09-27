Курс валют на 27 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар, євро і злотий втратили у ціні.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 26 вересня. Долар втратив у ціні 6 коп. Євро зменшився на 24 коп, а злотий - 8 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,20 (-6 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,95 (-24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,75 (-8 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,87-41,47 грн

"Ощадбанк" - 41,15-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн

"Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,45-46,45 грн

"Ощадбанк" - 45,60-46,60 грн

"ПУМБ" – 45,90-46,50 грн

"Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн

"Укрексімбанк" – 45,70-46,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн

"Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Нагадаємо, в Україні від жовтня зростуть тарифи на світло. Перелічуються кілька аргументів на користь підвищення цін. Один з цих аргументів — компаніям потрібні гроші для відновлення після російських обстрілів.

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