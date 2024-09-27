Курс валют на 27 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар, євро і злотий втратили у ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 26 вересня. Долар втратив у ціні 6 коп. Євро зменшився на 24 коп, а злотий - 8 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,20 (-6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,95 (-24 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,75 (-8 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,87-41,47 грн
- "Ощадбанк" - 41,15-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн
- "Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,45-46,45 грн
- "Ощадбанк" - 45,60-46,60 грн
- "ПУМБ" – 45,90-46,50 грн
- "Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн
- "Укрексімбанк" – 45,70-46,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
- "Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн
- "Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Нагадаємо, в Україні від жовтня зростуть тарифи на світло. Перелічуються кілька аргументів на користь підвищення цін. Один з цих аргументів — компаніям потрібні гроші для відновлення після російських обстрілів.
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