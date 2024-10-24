Курс валют на 25 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 25 жовтня. Так, порівняно з попередным днем, долар здешевшав на одну копійку, а злотий та євро зросли в ціні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,26 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,54 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,25 грн (+2 коп.)

Нагадаємо, в Україні найближчим часом може здорожчати популярний продукт. Продавці кажуть, що поки стримують ціни.

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