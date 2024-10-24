Курс валют на 25 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Євро та злотий здорожчали.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 25 жовтня. Так, порівняно з попередным днем, долар здешевшав на одну копійку, а злотий та євро зросли в ціні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,26 (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,54 грн (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,25 грн (+2 коп.)
Нагадаємо, в Україні найближчим часом може здорожчати популярний продукт. Продавці кажуть, що поки стримують ціни.
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