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Курс валют на 25 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 25 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 25 жовтня. / Фото: УНІАН

Курс євро стрімко злетів догори.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 25 жовтня. Вартість долара – 36,57 грн - це на 2 коп. більше, ніж учора. Євро додав ще 14 коп. Злотий додав 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,57 грн (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 38,90 грн (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,71 грн (+2 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн
  • "Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,20 - 38,00 грн
  • "ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,30 - 37,85 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,50 - 40,50 грн
  • "Ощадбанк" – 39,95 - 40,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,20 - 41,20 грн
  • "ПУМБ" – 40,20 - 40,80 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,50 - 40,40 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,55 - 9,10 грн
  • "Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,80- 9,20 грн
  • "ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

Нагадаємо, в Україні банки можуть змінити курс долара, утім, лише при купівлі. В обмінниках курсовий коридор перебуватиме в межах від 37,4 грн до 38,3 грн.

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Дата публікації
Перегляди
16к
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