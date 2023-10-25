Курс валют на 25 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс євро стрімко злетів догори.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 25 жовтня. Вартість долара – 36,57 грн - це на 2 коп. більше, ніж учора. Євро додав ще 14 коп. Злотий додав 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,57 грн (+2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 38,90 грн (+14 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,71 грн (+2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн
- "Укрексімбанк" – 37,20 - 38,00 грн
- "ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн
- "Укрсиббанк" – 37,30 - 37,85 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,50 - 40,50 грн
- "Ощадбанк" – 39,95 - 40,90 грн
- "Укрексімбанк" – 40,20 - 41,20 грн
- "ПУМБ" – 40,20 - 40,80 грн
- "Укрсиббанк" – 39,50 - 40,40 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,55 - 9,10 грн
- "Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн
- "Укрексімбанк" – 8,80- 9,20 грн
- "ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн
Нагадаємо, в Україні банки можуть змінити курс долара, утім, лише при купівлі. В обмінниках курсовий коридор перебуватиме в межах від 37,4 грн до 38,3 грн.
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