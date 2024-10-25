Курс валют на 25 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 25 жовтня. Долар втратив 1 коп. Євро додав 11 коп. Злотий зріс на 2 коп.

Про це повідомляють на сайті Нацбанку.

долар США – 41,26 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,54 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,25 грн (+2 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" - 41,10-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн

"Укрексімбанк" – 40,00-41,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн

"Ощадбанк" - 44,40-45,25 грн

"ПУМБ" – 44,50-45,10 грн

"Укрсиббанк" – 44,15-45,15 грн

"Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,25-10,40 грн

"Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн

"Укрексімбанк" - 10,10-10,40 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Як повідомлялося, у Києві здорожчала оренда житла. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві на початку жовтня сягнула 16 тисяч гривень, що на 6,6% більше, ніж місяцем раніше.

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