Курс валют на 25 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар слабшає щодо гривні.
НБУ встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 25 жовтня. Долар втратив 1 коп. Євро додав 11 коп. Злотий зріс на 2 коп.
Про це повідомляють на сайті Нацбанку.
- долар США – 41,26 (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,54 грн (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,25 грн (+2 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" - 41,10-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн
- "Укрексімбанк" – 40,00-41,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн
- "Ощадбанк" - 44,40-45,25 грн
- "ПУМБ" – 44,50-45,10 грн
- "Укрсиббанк" – 44,15-45,15 грн
- "Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,25-10,40 грн
- "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
- "Укрексімбанк" - 10,10-10,40 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
Як повідомлялося, у Києві здорожчала оренда житла. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві на початку жовтня сягнула 16 тисяч гривень, що на 6,6% більше, ніж місяцем раніше.
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