Курс валют на 26 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Зокрема, американська валюта "підстрибне" одразу на 32 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 березня. Так, усі три валюти – долар, євро та злотий – зростуть у ціні.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 39,22 (+32 коп.)
Курс євро
1 євро – 42,48 (+36 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,86 (+11 коп.).
До слова, раніше в Нацбанку України попередили, що змінять правила обміну пошкоджених гривневих купюр, розмінних та обігових монет.
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