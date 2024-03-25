Курс валют на 26 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 березня. Так, усі три валюти – долар, євро та злотий – зростуть у ціні.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,22 (+32 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,48 (+36 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,86 (+11 коп.).

До слова, раніше в Нацбанку України попередили, що змінять правила обміну пошкоджених гривневих купюр, розмінних та обігових монет.

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