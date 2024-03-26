Курс валют на 26 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 26 березня встановив офіційний курс долара на рівні 39,22 грн. Він підскочив на 32 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здорожчав одразу на 36 копійок і коштує 42,48 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,86 грн.

В обмінниках долар продають у середньому по 39,5 грн. Купують за 39 грн.

За євро в обмінниках пропонують по 42,65 грн. Продають за 43,85 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,90 - 39,50 грн

"ПУМБ" – 38,20 - 39,70 грн

"Укрсиббанк" – 38,80 - 39,40 грн

"Укрексімбанк" – 39,05 - 39,65 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,05 - 43,05 грн

"ПУМБ" – 42,50 - 43,10 грн

"Укрсиббанк" – 42,00 - 42,90 грн

"Укрексімбанк" – 42,25 - 43,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74 - 9,98 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,55 - 9,90 грн

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжує дорожчати долар. Чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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