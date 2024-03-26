Курс валют на 26 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар рвонув догори.
Національний банк України на 26 березня встановив офіційний курс долара на рівні 39,22 грн. Він підскочив на 32 копійки.
Про це повідомляє НБУ.
Євро здорожчав одразу на 36 копійок і коштує 42,48 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,86 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому по 39,5 грн. Купують за 39 грн.
- За євро в обмінниках пропонують по 42,65 грн. Продають за 43,85 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 38,90 - 39,50 грн
"ПУМБ" – 38,20 - 39,70 грн
"Укрсиббанк" – 38,80 - 39,40 грн
"Укрексімбанк" – 39,05 - 39,65 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 42,05 - 43,05 грн
"ПУМБ" – 42,50 - 43,10 грн
"Укрсиббанк" – 42,00 - 42,90 грн
"Укрексімбанк" – 42,25 - 43,25 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,74 - 9,98 грн
"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн
"Укрексімбанк" – 9,55 - 9,90 грн
Раніше повідомлялося, що в Україні продовжує дорожчати долар. Чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
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