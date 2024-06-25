Курс валют на 26 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 26 червня. Долар, євро і злотий знову виросли у ціні. Найбільше додала американська валюта.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 40,65 грн (+10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,53 грн (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,12 грн (+1 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що буде з курсом валют до кінця червня. З його слів, упродовж 24-30 червня, ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною.

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