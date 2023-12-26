Курс валют на 26 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 грудня. Вартість долара – 37,52 грн - це на 3 коп. менше за курс попереднього дня. Євро впав на 1 коп., а злотий додав 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,52 грн (-3 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,36 грн (- 1коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,53 грн (+1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,70 - 38,15 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,50 – 38,10 грн

"Укрексімбанк" - 37,40 – 38,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн

"Ощадбанк" – 41,35 - 41,95 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 41,10 грн

"Укрсиббанк" - 41,10 - 42,00 грн

"Укрексімбанк" - 41,25 - 42,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,25 - 9,65 грн

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,70 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,75 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 37,20 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,00 грн.

Як повідомлялося, експерт Артур Міхно розповів, які фахівці найбільш затребувані на ринку праці. З його слів, незмінний лідер – сфера обслуговування і також все, що стосується продажів.

Читайте також: