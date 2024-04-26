Курс валют на 26 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро різко злетіли в ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 26 квітня. Долар стрімко зріс у ціні - додав аж на 20 коп. Євро підскочив на 34 коп., а польський злотий - 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,67 грн (+20 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,52 грн (+34 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,85 грн (+9 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,40-39,90 грн

"Укрсиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"Укрсиббанк" – 42,00-42,95 грн

"Укрексімбанк" – 42,25-43,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74-9,94 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,60-9,90 грн

Як повідомлялося, НБУ найближчим часом готує скасувати низки валютних обмежень, які стосуються виплат за дивідендами бізнесу та імпорту послуг.

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