Курс валют на 26 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Усі три валюти у п'ятницю незначною мірою подешевшають.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 26 липня. Так, порівняно із четвергом, 25 липня, усі три валюти дещо впадуть у ціні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США – 41,19 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,68 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,39 грн (-4 коп.)

Нагадаємо, банкір спрогнозував, яким буде курс долара до кінця липня. Валютні "перетворення" не будуть різкими.

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