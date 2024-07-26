Курс валют на 26 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 26 липня встановив офіційний курс долара на рівні 41,19 грн. Він здешевшав на 3 копійки.

Про це повідомив НБУ.

Євро здешевшав на 2 копійки і коштує 44,68 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,39 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,9 грн. Купують за 41,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,65 грн. Продають за 45,8 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,98-41,58 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,25-41,85 грн

"Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"Укрсиббанк" – 44,80-41,80 грн

"Укрексімбанк" – 44,60-45,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,44-10,60 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрексімбанк" - 10,25-10,55 грн

Раніше повідомлялося, що наприкінці липня стане помітним поступовий рух до зростання валюти. Зокрема, американський долар варіюватиметься в межах 40,50-41,50 грн.

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