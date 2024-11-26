Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 26 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 26 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 26 листопада. / Фото: Associated Press

Долар та євро різко здорожчали.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 листопада. Вартість долара, євро та злотого стрімко зросла. 

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,43 (+12 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,47(+47 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10:06 (+15 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн
  • "Ощадбанк" -  41,15-41,85 грн
  • "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,15-41,70 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн
  • "Ощадбанк" - 42,95-43,95 грн
  • "ПУМБ" – 43,30-43,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 42,90-43,90 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,90-10,30 грн
  • "Ощадбанк" - 9,5-10,25 грн
  • "ПУМБ" – 9,60-10,10 грн

Нагадаємо, експерт Олександр Хмелевський розповів, яким буде курс долара в грудні. Зокрема, через великий попит на іноземну валюту Нацбанк може зменшити курс гривні.

Читайте також: 

Бізнес під час війни: які можливості для підприємців пропонують банки? – Фінанси на сніданок

Бізнес під час війни: які можливості для підприємців пропонують банки? – Фінанси на сніданок

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація