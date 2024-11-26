Курс валют на 26 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар та євро різко здорожчали.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 листопада. Вартість долара, євро та злотого стрімко зросла.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,43 (+12 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,47(+47 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10:06 (+15 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн
- "Ощадбанк" - 41,15-41,85 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "Укрсиббанк" – 41,15-41,70 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн
- "Ощадбанк" - 42,95-43,95 грн
- "ПУМБ" – 43,30-43,90 грн
- "Укрсиббанк" – 42,90-43,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,90-10,30 грн
- "Ощадбанк" - 9,5-10,25 грн
- "ПУМБ" – 9,60-10,10 грн
Нагадаємо, експерт Олександр Хмелевський розповів, яким буде курс долара в грудні. Зокрема, через великий попит на іноземну валюту Нацбанк може зменшити курс гривні.
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