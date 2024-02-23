Курс валют на 26 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта здешевшала.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 лютого. Так, порівняно з п'ятницею, 23 лютого, долар впав у ціні на 13 копійок та становить 38,35 гривень.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,35 (-13 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,56 (-16 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,63 (-3 коп.)
Нагадаємо, українцям масово продають фальшиві долари. Їх легко придбати в Інтернеті, а шахраї створюють навіть підпільні пункти обміну такої "валюти".
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