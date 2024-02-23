Курс валют на 26 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 лютого. Так, порівняно з п'ятницею, 23 лютого, долар впав у ціні на 13 копійок та становить 38,35 гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,35 (-13 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,56 (-16 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,63 (-3 коп.)

Нагадаємо, українцям масово продають фальшиві долари. Їх легко придбати в Інтернеті, а шахраї створюють навіть підпільні пункти обміну такої "валюти".

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