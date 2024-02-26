Курс валют на 26 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта впала в ціні після вихідних.
Національний банк України на 26 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 38,35 грн. Він знизився на 13 копійок.
Про це повідомив НБУ.
Євро здешевшав на 16 копійок і коштує 41,56 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,63 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 39 грн. Купують за 38 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 41 грн. Продають за 41,85 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 38,05 - 38,65 грн
"Ощадбанк" – 38,15 - 38,75 грн
"ПУМБ" – 38,20 - 38,70 грн
"Укрсиббанк" – 39,42 - 38,65 грн
"Укрексімбанк" – 38,20 - 38,80 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 41,10 - 42,00 грн
"Ощадбанк" – 41,35 - 42,15 грн
"ПУМБ" – 41,40 - 42,00 грн
"Укрсиббанк" – 42,86 - 42,02 грн
"Укрексімбанк" – 41,40 - 42,20 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,52 - 9,87 грн
"Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн
"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн
"Укрексімбанк" – 9,40 - 9,80 грн
Раніше повідомлялося, що у березні на валютному ринку зміни відбуватимуться ледь не щодня. Курси можуть як зростати, так і знижуватися. Це залежатиме від тактики НБУ, спрямованої на лібералізацію ринку.
Читайте також: