Курс валют на 26 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 26 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 38,35 грн. Він знизився на 13 копійок.

Про це повідомив НБУ.

Євро здешевшав на 16 копійок і коштує 41,56 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,63 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39 грн. Купують за 38 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41 грн. Продають за 41,85 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,05 - 38,65 грн

"Ощадбанк" – 38,15 - 38,75 грн

"ПУМБ" – 38,20 - 38,70 грн

"Укрсиббанк" – 39,42 - 38,65 грн

"Укрексімбанк" – 38,20 - 38,80 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,10 - 42,00 грн

"Ощадбанк" – 41,35 - 42,15 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 42,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,86 - 42,02 грн

"Укрексімбанк" – 41,40 - 42,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,52 - 9,87 грн

"Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,40 - 9,80 грн

Раніше повідомлялося, що у березні на валютному ринку зміни відбуватимуться ледь не щодня. Курси можуть як зростати, так і знижуватися. Це залежатиме від тактики НБУ, спрямованої на лібералізацію ринку.

Читайте також: