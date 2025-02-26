Курс валют на 26 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар дещо втратив у ціні.
Згідно з готівковим курсом валют в Україні 26 лютого, долар впав у ціні, а європейська валюта дещо здорожчала.
Про це повідомляється на сайті Мінфін.
Готівковий курс валют 26 лютого
Долар
Купівля – 41,65, продаж – 41,75.
Євро
Купівля – 43,85, продаж – 44.
Польський злотий
Купівля – 10,47, продаж – 10,59.
Фунт стерлінгів
Купівля – 52,35, продаж – 53.
Франк
Купівля – 46,44, продаж – 47.
До слова, раніше в Нацбанку повідомили, що українці дедалі частіше надають перевагу зберіганню грошей поза банківською системою, що свідчить про зміну фінансових звичок у громадян.
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