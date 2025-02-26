Курс валют на 26 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Згідно з готівковим курсом валют в Україні 26 лютого, долар впав у ціні, а європейська валюта дещо здорожчала.

Про це повідомляється на сайті Мінфін.

Готівковий курс валют 26 лютого

Долар

Купівля – 41,65, продаж – 41,75.

Євро

Купівля – 43,85, продаж – 44.

Польський злотий

Купівля – 10,47, продаж – 10,59.

Фунт стерлінгів

Купівля – 52,35, продаж – 53.

Франк

Купівля – 46,44, продаж – 47.

До слова, раніше в Нацбанку повідомили, що українці дедалі частіше надають перевагу зберіганню грошей поза банківською системою, що свідчить про зміну фінансових звичок у громадян.