Курс валют на 26 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася до долара та євро.
Національний банк України на 26 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 41,22 грн. Він здешевшав на 6 копійок.
Про це повідомляє НБУ.
Євро здешевшав на 14 копійок і коштує 45,84 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,71 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,4 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 46,1 грн. Продають за 45,8 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
"Укрсиббанк" – 41,05-41,65 грн
"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн
"ПУМБ" – 45,60-46,20 грн
"Укрсиббанк" – 45,15-46,15 грн
"Укрексімбанк" – 45,40-46,20 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,64-10,80 грн
"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн
"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
"Укрексімбанк" – 10,60-10,90 грн
Чи втримається стабільність в останній тиждень останнього місяця цьогорічного літа, що наразі краще робити з валютою – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
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