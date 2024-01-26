Курс валют на 26 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними і долар, і євро зросли у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 26 січня. Вартість долара – 37,58 - на 6 коп. більше за курс напередодні. Євро тим часом додав 3 коп., а злотий залишився на попередньому рівні.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,58 грн (+6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,91 грн (+3 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,34 грн (+0 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,50 - 38,10 грн
- "Ощадбанк" – 37,55 - 38,10 грн
- "ПУМБ" – 37,60 – 38,20 грн
- "Укрсиббанк" - 37,45 - 38,15 грн
- "Укрексімбанк" - 37,40 – 38,10 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн
- "Ощадбанк" – 40,90 - 41,85 грн
- "ПУМБ" – 41,10 - 41,80 грн
- "Укрсиббанк" - 40,80 - 41,80 грн
- "Укрексімбанк" - 41,10 - 41,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,25 - 9,65 грн.
- "Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
- "Укрексімбанк" - 9,010 - 9,45 грн
Як повідомлялося, український уряд розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити громадян житлом. Для реалізації програм “Оренда з правом викупу” та “Соціальна оренда” уже існує єдиний державний оператор.