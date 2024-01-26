Курс валют на 26 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними і долар, і євро зросли у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 26 січня. Вартість долара – 37,58 - на 6 коп. більше за курс напередодні. Євро тим часом додав 3 коп., а злотий залишився на попередньому рівні.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,58 грн (+6 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,91 грн (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,34 грн (+0 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,50 - 38,10 грн

"Ощадбанк" – 37,55 - 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,60 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" - 37,45 - 38,15 грн

"Укрексімбанк" - 37,40 – 38,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Ощадбанк" – 40,90 - 41,85 грн

"ПУМБ" – 41,10 - 41,80 грн

"Укрсиббанк" - 40,80 - 41,80 грн

"Укрексімбанк" - 41,10 - 41,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,25 - 9,65 грн.

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн

"Укрексімбанк" - 9,010 - 9,45 грн

Як повідомлялося, український уряд розробляє дві пільгові програми, щоб забезпечити громадян житлом. Для реалізації програм “Оренда з правом викупу” та “Соціальна оренда” уже існує єдиний державний оператор.

Читайте також: