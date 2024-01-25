Курс валют на 26 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк підвищує курс американської валюти вже третій день поспіль.

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 26 січня. Так, долар і євро зросли в ціні на кілька копійок.

Про це свідчить інформація на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,58 грн (+6 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,91 грн (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,34 грн (не змінив позицій).

Нагадаємо, долар може впасти на міжбанку до 37 грн у разі виділення Україні західної фінансової допомоги. Таку оцінку дав дилер департаменту глобальних ринків " ОТП Банку" Антон Курінний. Однак на курс можуть вплинути й інші фактори.

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