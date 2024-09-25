Курс валют на 26 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар впав у ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 26 вересня. Долар сильно втратив у ціні. Тим часом євро і злотий - зросли у вартості.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,26 (-11 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 46,19 грн (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,83 грн (+4 коп.)
Як повідомлялося, середня заробітна плата співробітників, які офіційно працюють в Україні, збільшилася в другому кварталі до 20,964 гривень, тоді як у першому кварталі вона становила 18,903 гривень.
Читайте також:
- В уряді повідомили, коли в Україні буде підвищення пенсій
- Чи зменшаться виплати родинам загиблих військових: адвокат розтлумачив законодавчі нововведення
- Яким буде курс долара до кінця вересня: прогноз банкіра