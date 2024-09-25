Курс валют на 26 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 26 вересня. Долар сильно втратив у ціні. Тим часом євро і злотий - зросли у вартості.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,26 (-11 коп.)

Курс євро

1 євро – 46,19 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,83 грн (+4 коп.)

Як повідомлялося, середня заробітна плата співробітників, які офіційно працюють в Україні, збільшилася в другому кварталі до 20,964 гривень, тоді як у першому кварталі вона становила 18,903 гривень.

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