Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар не змінювався від 21 липня 2022 року.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 26 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро знизився ще на 2 коп. Злотий додав 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,87 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,47 грн (+1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,60 - 38,45 грн

"Укрексімбанк" – 37,70 - 38,80 грн

"ПУМБ" – 37,75 - 38,50 грн

"Укрсиббанк" - 37,40 - 38,00 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,15 - 41,15 грн

"Ощадбанк" – 40,30 - 41,30 грн

"Укрексімбанк" – 40,65 - 41,65 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,50 грн

"Укрсиббанк" - 39,75 - 40,75 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,52 - 8,75 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,05 грн

"Укрексімбанк" – 8,60 - 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,45 - 8,95 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 38,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн. Продають за 41,80 грн.

Як повідомлялося, курс валют в Україні влаштував українцям "американські гірки", і не прості, а з сюрпризом. За понеділок і вівторок, 18-19 вересня, курс долара зріс майже на 40 копійок

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