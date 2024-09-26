Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро і злотий далі зростають у вартості.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 26 вересня. Долар втратив у ціні 11 коп. Тим часом євро додав 15 коп, а злотий - 4 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,26 (-11 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 46,19 грн (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,83 грн (+4 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" - 41,20-41,80 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "Укрсиббанк" – 41,05-41,60 грн
- "Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
- "Ощадбанк" - 45,65-46,65 грн
- "ПУМБ" – 45,90-46,50 грн
- "Укрсиббанк" – 45,75-46,65 грн
- "Укрексімбанк" – 45,85-46,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
- "Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн
- "Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Нагадаємо, субсидії в Україні рахуватимуть по-новому. Субсидія за жовтень буде розрахована з урахуванням початку опалювального періоду в більшості міст країни.
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