Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро і злотий далі зростають у вартості.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 26 вересня. Долар втратив у ціні 11 коп. Тим часом євро додав 15 коп, а злотий - 4 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,26 (-11 коп.)

Курс євро

1 євро – 46,19 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,83 грн (+4 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" - 41,20-41,80 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,05-41,60 грн

"Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн

"Ощадбанк" - 45,65-46,65 грн

"ПУМБ" – 45,90-46,50 грн

"Укрсиббанк" – 45,75-46,65 грн

"Укрексімбанк" – 45,85-46,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн

"Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Нагадаємо, субсидії в Україні рахуватимуть по-новому. Субсидія за жовтень буде розрахована з урахуванням початку опалювального періоду в більшості міст країни.

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