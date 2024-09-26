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Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 26 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

курс валют на 26 вересня. / Фото: Getty Images

Євро і злотий далі зростають у вартості.

Нацбанк  встановив офіційний курс валют на четвер, 26 вересня. Долар втратив у ціні 11 коп. Тим часом євро додав 15 коп, а злотий - 4 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку. 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,26 (-11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 46,19 грн (+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,83 грн (+4 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
  • "Ощадбанк" -  41,20-41,80 грн
  • "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,05-41,60 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
  • "Ощадбанк" - 45,65-46,65 грн
  • "ПУМБ" – 45,90-46,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,75-46,65 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,85-46,65 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
  • "Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,70-11,00 грн
  • "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Нагадаємо, субсидії в Україні рахуватимуть по-новому. Субсидія за жовтень буде розрахована з урахуванням початку опалювального періоду в більшості міст країни.

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