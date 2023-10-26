Курс валют на 26 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 26 жовтня. Вартість долара – 36,53 грн - це на 4 коп. менше, ніж учора. Євро впав аж на 29 коп. Злотий зменшився на 10 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,53 грн (-4 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,61 грн (-29 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,61 грн (-10 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,10 грн

"Укрексімбанк" – 37,40 - 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн

"Укрсиббанк" – 37,25 - 37,80 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,50 - 40,50 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" – 4015 - 40,95 грн

"ПУМБ" – 40,05 - 40,65 грн

"Укрсиббанк" – 39,35 - 40,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,55 - 9,10 грн

"Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн

"Укрексімбанк" – 8,75- 9,15 грн

"ПУМБ" – 8,65 - 9,15 грн

Нагадаємо, в Україні банки можуть змінити курс долара, утім, лише при купівлі. В обмінниках курсовий коридор перебуватиме в межах від 37,4 грн до 38,3 грн.

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