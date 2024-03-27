Курс валют на 27 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 27 березня. Вартість долара зросла на 12 коп. і становить 39,34 грн. Євро додав у ціні 21 коп., а польський злотий - 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,34 грн (+12 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,69 грн (+21 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,90 грн (+4 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,90 - 39,50 грн

"ПУМБ" – 39,10 - 39,60 грн

"Укрсиббанк" – 39,10 - 39,65 грн

"Укрексімбанк" – 39,05 - 39,65 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,10 - 43,10 грн

"ПУМБ" – 42,40 - 43,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,25 - 43,15 грн

"Укрексімбанк" – 42,45 - 43,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,68 - 9,92 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,70 - 10,05 грн

Як повідомлялося, у Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло. Однак тариф для населення жодних проблем не вирішить.

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