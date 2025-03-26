Курс валют на 27 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 27 березня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США знизилася на 13 копійок і становить 41,56 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,56 (-13 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,82 (-31 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,73 (-11 коп.)
Раніше йшлося про те, що тривале зміцнення гривні несподівано припинилось. Ба більше, курс долара від 1 березня швидко пішов угору після невдалого завершення 28 лютого перемовин між українським і американським президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Йдеться про готівковий ринок, бо вихідними міжбанківський ринок не працював. На думку фінансових аналітиків, якби не "чорний лебідь" від Трампа, гривня продовжувала б зміцнюватись.
Читайте також: