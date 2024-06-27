Курс валют на 27 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко втратила ціну.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 27 червня. Долар втратив 14 коп. Євро втратив ціні 23 коп., а злотий – 7 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 40,51 грн (-14 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,31 грн (-23 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,05 грн (-7 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "Укрсиббанк" – 40,30-40,95 грн
- "Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,10-44,10 грн
- "ПУМБ" – 43,60-44,20 грн
- "Укрсиббанк" – 43,10-44,05 грн
- "Укрексімбанк" – 43,30-44,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Укрексімбанк" – 10,00-10,25 грн
Нагадаємо, деякі українці можуть залишитися без субсидії, бо частина ОСББ та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для цього.