Курс валют на 27 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 27 червня. Долар втратив 14 коп. Євро втратив ціні 23 коп., а злотий – 7 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 40,51 грн (-14 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,31 грн (-23 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,05 грн (-7 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,30-40,95 грн

"Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,10-44,10 грн

"ПУМБ" – 43,60-44,20 грн

"Укрсиббанк" – 43,10-44,05 грн

"Укрексімбанк" – 43,30-44,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрексімбанк" – 10,00-10,25 грн

Нагадаємо, деякі українці можуть залишитися без субсидії, бо частина ОСББ та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для цього.

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