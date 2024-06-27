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Курс валют на 27 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 27 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 27 червня. / Фото: pixabay.com

Валюта стрімко втратила ціну.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 27 червня. Долар втратив 14 коп. Євро втратив ціні 23 коп., а злотий – 7 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,51 грн (-14 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,31 грн (-23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,05 грн (-7 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн
  • "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,30-40,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,10-44,10 грн
  • "ПУМБ" – 43,60-44,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 43,10-44,05 грн
  • "Укрексімбанк" – 43,30-44,10 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,00-10,25 грн

Нагадаємо, деякі українці можуть залишитися без субсидії, бо частина ОСББ та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для цього.

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