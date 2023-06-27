Курс валют на 27 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Офіційний курс долара не змінювався від липня 2022-го.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зріс аж на 15 коп. Злотий підвищився на 1 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,92 грн (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,99 грн (+1 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,10 грн. Купують за 36,70 грн. За євро пропонують 40,75 грн. Продають за 41,00 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,45 - 37,65 грн
- "Укрексімбанк" – 36,75 - 37,45 грн
- "Райффайзен" – 36,70- 37,45 грн
- ПУМБ - 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн
- "Ощадбанк" – 39,85 - 41,00 грн
- "Укрексімбанк" – 40,40 - 41,40 грн
- "Райффайзен" – 40,25 - 41,25 грн
- ПУМБ - 40,20 - 41,20 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,98 - 9,15 грн
- "Ощадбанк" – 8,50 - 9,20 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн
- ПУМБ - 8,80 - 9,30 грн
Нагадаємо, економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що до вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Водночас на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.